В Самаре пройдет лекция художника Вити Повезло

Мероприятие бесплатное Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 6 августа в 19:00 в культурном центре состоится лекция художника Вити Повезло на тему «Профессиональная коммуникация художника и неочевидные решения». Мероприятие бесплатное, об этом сообщили в пресс-службе «ЗИМ Галерея».

«Узнаем, как художнику с нуля выстроить имя и грамотно себя презентовать. Разберем, чего на самом деле ждет от автора арт-среда, и какие нестандартные приемы эффективнее привычных схем», — говорится в сообщении.

Витя Повезло тагильский художник и куратор, основатель галереи в Нижнем Тагиле. В творчестве он соединяет культуру мемов с энергией стрит-арта. Гостям расскажут, как говорить о себе, находить контакты и двигаться дальше в профессиональной среде. Мероприятие пройдет по адресу улица Ново-Садовая, 106, корпус 155.

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