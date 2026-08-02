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НовостиПроисшествия2 августа 2026 5:13

БПЛА атаковали склад Wildberries под Самарой утром 2 августа

Губернатор сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Самарской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте работают оперативные службы.

На месте работают оперативные службы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в воскресенье, 2 августа, беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев:

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы. Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО».

Режим беспилотной опасности, объявленный в Самарской области еще ночью, продолжает действовать. Телефон экстренных служб: 112.