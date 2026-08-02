БПЛА атаковали склад Wildberries под Самарой утром 2 августа

На месте работают оперативные службы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в воскресенье, 2 августа, беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев:

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы. Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО».

Режим беспилотной опасности, объявленный в Самарской области еще ночью, продолжает действовать. Телефон экстренных служб: 112.