15-летний мотоциклист влетел в «Газель» в Самарской области

ДТП произошло в Кинельском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области в субботу, 1 августа. В Кинельском районе столкнулись мотоцикл и «Газель». Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась в 18:50 на грунтовой дороге в 5-ти километрах от села Парфеновка. 15-летний водитель мотоцикла Enduro столкнулся с «Соболь А31А12», за рулем которого был 27-летний мужчина. «Газель» ехала во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель и 15-летний пассажир мотоцикла. Их доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.