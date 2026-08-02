Три человека пострадали при опрокидывании иномарки под Самарой

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло в Самарской области в субботу, 1 августа 2026 года. Авария случилась ночью в Кошкинском районе. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 00:35. 20-летний водитель «Тойота Марк 2» ехал по дороге «Кошки-Б. Романовка-Ерандаево-Андреевка-гр. Республики Татарстан» в сторону села Кошки. Мужчина нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, иномарка улетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры 19 и 20 лет. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.