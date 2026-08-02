Самарские бизнесмены отдают предпочтение сферам развлечений и услуг

Спрос на бизнес в сфере развлечений увеличился в 2,5 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты подвели итоги второго квартала 2026 года в готовом бизнесе и франшизах Самары. Согласно результатам, лидирующие позиции стали занимать сферы развлечений и услуг. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

Спрос на бизнес в сфере развлечений увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Те же самые показатели отмечены в сфере услуг. А интерес к сфере туризма и аренды, напротив, снизился на 3% и 4% соответственно.

По объему спросу лидирующие позиции занимает сфера услуг – 19%. Общепит находится на второй строчке, пункты выдачи – на третьей. Бизнес развлечений занимает первую строчку в списке предложений. Рост по сравнению с прошлым годом составил 38%.