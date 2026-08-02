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НовостиОбщество2 августа 2026 12:18

Губернатор поздравил жителей Самарской области с Днем железнодорожника

Вячеслав Федорищев пожелал здоровья железнодорожникам в день профессионального праздника
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Губернатор рассказал о планах по реализации проекта "Городская электричка".

Губернатор рассказал о планах по реализации проекта "Городская электричка".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа, отмечается День железнодорожника. Работников сферы поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что «РЖД» является надежным партнером, который помогает в решении социально-экономических задач губернии.

«На развитие железнодорожной инфраструктуры в 2025 году направлено свыше 15 млрд. рублей. Еще 20 млрд. рублей будет инвестировано в этом году. Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество», - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона поделился планами на текущий год, которые будут реализованы в рамках проекта «Городская электричка». В их числе: обновление электропоездов, развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок.

В день праздника губернатор пожелал железнодорожникам счастья, крепкого здоровья и благополучия.