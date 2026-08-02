В Самарском художественном музее обновят фондохранилище и залы

Основной этап работ будет выполнен в Мраморном зале музея. Фото: министерство культуры Самарской области

В Самарском областном художественном музее грядут изменения. Здесь планируется обновление фондохранилища и выставочных пространств. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Семья». Музей уже приобрел современное оборудование для выставочной, реставрационной и фондовой деятельности. В скором времени в залах постоянной экспозиции русского, западноевропейского искусства, искусства Востока и авангарда установят новое освещение. А благодаря приобретению радиогидов экскурсии станут более комфортными.

Основные работы будут проведены в Мраморном зале. В центральном выставочном пространстве музея появятся модульные корпусные стенды, благодаря которым можно будет трансформировать экспозицию под выставки различного масштаба и формата.