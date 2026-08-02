Жара до +32 градусов накроет Самару 3 августа

Жара вновь возвращается в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с возвращения жары. Температура воздуха в регионе превысит +30 градусов. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Днем 03 августа в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30…+32 градуса. Объявлен желтый уровень опасности», - информируют метеорологи.

Местами также пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют не находиться на солнце длительное время, по возможности избегать высокой физической нагрузки, пить больше воды. Пожилым самарцам и детям лучше не выходить из дома в период высокой солнечной активности – с 12.00 до 15.00.

Автомобилистам советуют открыть двери для сквозного проветривания прежде, чем сесть в салон.