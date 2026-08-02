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НовостиОбщество2 августа 2026 15:59

В Самарской области ремонтируют дороги к спортивным объектам

В Самарской области обновляют дороги, ведущие к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы ведутся в нескольких городах и районах.

Работы ведутся в нескольких городах и районах.

Фото: правительство Самарской области.

В Самарской области обновляют дороги, ведущие к спортивным объектам: к школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Обновление уже выполнено в Борском районе, Самаре и Тольятти. В Борском районе отремонтировали трассу «Отрадный – Богатое – Борское». По ней добираются в спортшколу «Юность», стадион РОСТО и спортивно-технический клуб.

В Самаре работы ведутся на Московском шоссе, улице Циолковского. В переулке Гончарова ремонт уже окончен, завершаются работы на улице Спортивной. А в Тольятти обновляют дорогу на улице Родины.