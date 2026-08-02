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НовостиОбщество2 августа 2026 18:47

Семь пляжей Самарской области не соответствуют нормам

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали список пляжей Самарской области, где нельзя купаться
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В списке оказались как самарские пляжи, так и места отдыха в Новокуйбышевске.

В списке оказались как самарские пляжи, так и места отдыха в Новокуйбышевске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появился список пляжей Самарской области, где вода не соответствует нормам. Его предоставили в региональном Роспотребнадзоре.

«На пляжах обнаружены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы соответствовали нормативам», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В перечень вошли следующие места отдыха: пляжи озер Орлово, Сакулино 1 и Сакулино 2 в Новокуйбышевске, пляжи Красноглинского района, в районе Барбошиной поляны, районе Фестивальной поляны в Самаре, а также пляж СФГУП «Санаторий Можайский».

Организациям, ответственным за использование пляжей, рекомендовали установить черный шар или плакат с надписью «Купание запрещено», и запретить купание на указанных пляжах.