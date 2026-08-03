Житель Самары хранил запрещенные вещества дома для последующего распространения

Нашли аэрозольные баллоны с краской и трафареты с рекламными надписями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Дело направлено в Промышленный районный суд города, об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В феврале 2026 года мужчина через мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Он планировал организовать незаконный оборот наркотиков на территории региона», — рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, мужчина приобрел и хранил наркотическое средство по месту жительства. Довести преступление до конца мужчина не смог, его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. При обыске в квартире нашли аэрозольные баллоны с краской и трафареты с рекламными надписями. Они содержали указания на интернет-ресурсы, распространяющие наркотики. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотических средств.

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