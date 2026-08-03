В Самаре отключат холодную воду на нескольких улицах 3 августа

В течение дня адреса могут меняться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 3 августа запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Без холодной воды могут остаться жители нескольких улиц. Отключения затронут частный сектор и многоквартирные дома. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«По ряду адресов отключения не предполагаются, но ограничения холодной воды возможны в процессе работ. В течение дня адреса могут меняться», — рассказали в компании.

Без воды останутся жители домов на улице Доменной, 2-14 и 1-11, в 1-м квартале, 22 и 23. Ограничения возможны на улице С. Армии, 166, в Старо-Буянском переулке, 2-27, на стрелке реки Самары, 3а. Отключения ожидаются в 8-м Карьерном переулке, 1-17 и 2-18, на улице Фасадной, 9, на проспекте Кирова, 325 и 325а. Также сотрудники организации ведут перекладку канализационных линий на улицах Осетинской, Белогородской, Минусинской, в Аэропорту-2, в 7-м квартале и на проспекте Карла Маркса.

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