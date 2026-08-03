В Тольятти мужчина потратил более 300 тысяч рублей с карты товарища

Хищениями мужчина занимался до и после того, как узнал о смерти друга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти полицейские задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в краже более 300 тысяч рублей с банковского счета погибшего друга. Завели уголовное дело по статье, об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина дал признательные показания. Знакомый оставил ему банковскую карту и ПИН-код для перечисления денег. Житель Тольятти решил присвоить средства и оплачивал ими товары в магазинах», — рассказали в полиции.

В июле в полицию обратилась сестра погибшего. Женщина вступила в права наследования и обнаружила пропажу денег. Полицейские установили адреса торговых точек, где после гибели владельца расплачивались картой. Хищениями мужчина занимался до и после того, как узнал о смерти друга, полицейские собирают доказательства для направления дела в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал