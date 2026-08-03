Глава Самары Иван Носков оценил ход работ на улице Владимирской

Ремонт улицы Владимирской подходит к завершению Фото: канал МАХ Ивана Носкова

Глава Самары Иван Носков проверил ход работ на улице Владимирской, где муниципальное учреждение «Самарагорсвет» переносит кабельные линии под землю в рамках технологии «Чистое небо». Работы ведутся параллельно с комплексным ремонтом дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Важно, чтобы жителям было удобно ходить по тротуарам, но не менее важно, чтобы, поднимая голову, они видели чистое небо, а не «паутину» из проводов. Поэтому с этого года предприятие вновь начинает применять эту технологию», — глава города.

На участке протяженностью 48 метров кабели укладывают в полиэтиленовые трубы и заводят в колодец кабельной связи. Такая технология защищает линии от ветра, снега и наледи, благодаря чему сети служат дольше. Под землю уже заведено более 20 километров кабельных линий.

Работы выполнили на улицах Куйбышева, Молодогвардейской, Ленинградской, Вилоновской, Чернореченской и Волжском проспекте, что позволило открыть вид на исторические здания. Ранее линии убрали на улицах Лесной, Дыбенко, Дачной, Заводском шоссе, Ново-Садовой и Московском шоссе. Ремонт улицы Владимирской подходит к завершению. Сотрудники предприятия уложили новое покрытие, смонтировали бортовой камень и обновили тротуары.

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