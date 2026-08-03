В Самаре злоумышленники притворяются промоутерами известных компаний

Проверять промоакции нужно только через официальный сайт компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области злоумышленники выдают себя за промоутеров крупных компаний и предлагают прохожим установить приложения или перейти по QR-коду за вознаграждение. Об этом «РИА Новости» рассказал сенатор Артем Шейкин.

«QR-код сам по себе не угрожает устройству, риск возникает после перехода по нему. Опасность кроется в том, что человека могут перенаправить на фальшивый сайт, побудить скачать приложение не из официального магазина либо запросить у телефона доступ к уведомлениям, экрану и другим функциям», – сказал сенатор.

Под видом браузера или приложения для участия в акции пользователю могут установить вредоносную программу. Главный признак риска – просьба выполнить действие под давлением времени. Проверять промоакции нужно только через официальный сайт компании. Если файл предлагают скачать из стороннего источника, от установки лучше отказаться.

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