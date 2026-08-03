Самарская телебашня засияет подсветкой в честь 25-летия РТРС

Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек. Фото: правительство Самарской области.

В августе 2026 года телебашня в Самаре будет включать праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС. Парад иллюминаций продлится с 1 по 13 августа. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205», – рассказали в пресс-службе.

Жители в режиме подсветки смогут увидеть логотипы юбилея и цифрового эфирного телевидения, надпись «Это наше. Это работает!», переливы в брендированных цветах и праздничный фейерверк.

Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек. Всего в акции с тематическими световыми шоу будут участвовать более 20 телебашен.

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