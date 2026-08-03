Самарцам могут увеличить пенсию по потере кормильца в 1,5 раза

Авторы предлагают увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам планируют увеличить страховые пенсии для детей, оставшихся без родителей. Законопроект предполагает изменения в закон «О страховых пенсиях». Об этом сообщает «ТАСС».

«Часто пенсия по потере кормильца оказывается меньше прожиточного минимума. Принятие законопроекта повысит уровень социальной защиты детей, оставшихся без родителей», – отметил автор законопроекта.

Авторы предлагают увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент в 1,5 раза для ребенка, потерявшего обоих родителей. Для детей умершей одинокой матери коэффициент вырастет в 3 раза. По словам депутата, инициатива станет важным элементом государственной социальной политики в сфере защиты семьи и детства. Законопроект также укрепит правовую основу для дальнейшего совершенствования поддержки жителей страны.

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