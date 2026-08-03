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НовостиПроисшествия3 августа 2026 7:38

Пятерых детей забрали из неблагополучной семьи в Чапаевске

В Самарской области расследуют уголовное дело из-за проживания пятерых детей в плохих условиях
Ирина СИНЕГУБОВА
Прокуратура проводит свою проверку.

Прокуратура проводит свою проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области из неблагополучной семьи забрали пятерых маленьких детей, которые жили в плохих условиях. Их мать ведет асоциальный образ жизни и не присматривает за ними. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Органы профилактики перевезли детей в специализированные социальные учреждения. Сейчас по ситуации проводится проверка», – рассказали в пресс-службе.

Также надзорное ведомство возьмет на контроль ход расследования уголовного дела, которое завели из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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