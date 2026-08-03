В Самарской области выставлен на торги участок под застройку площадью 52 гектара

Незастроенная территория находится в 16 километрах от Самары

В Самарской области на торги выставлен земельный участок под комплексное развитие территории. Площадка площадью 52,31 гектара расположена в Волжском районе, в поселке Петра-Дубрава. Заявки принимаются до 7 сентября 2026 года, а начальная цена составляет 11 188 895 рублей. Об этом сообщает минград политики Самарской области.

«Участок реализуется по договору КРТ под среднеэтажное строительство. Градостроительный потенциал – 250 400 квадратных метров жилой площади», – рассказали в ведомстве.

Незастроенная территория находится в 16 километрах от Самары. Вокруг малоэтажная и индивидуальная жилая застройка, а также сельскохозяйственные угодья. Удобное транспортное сообщение обеспечивает автобусная остановка, которая находится всего в 300 метрах.

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