В Самаре обсудят тренды строительной отрасли

Каким будет архитектурный облик Самары, решается именно сейчас. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

4 августа 2026 года в медиацентре «Комсомольской правды» состоится экспертный диалог «Как строительство меняет будущее Самарского региона».

Участники разберут ключевые вызовы и возможности отрасли: баланс между сохранением исторического наследия и новой застройкой, комплексное развитие территорий (КРТ), мастер-планы вместо генпланов и другие актуальные темы.

Отдельное внимание уделят современным технологиям: BIM моделированию, цифровым двойникам, новым материалам и системам энергоэффективности. Эксперты также обсудят импортозамещение в строительстве, потребности покупателей жилья и развитие инклюзивной городской среды.

В дискуссии примут участие представители министерства строительства Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области, АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области», ГК «ПАРИТЕТ», Поволжской гильдии риэлторов и проектного института ООО «Волгатрансстрой проект».

Мероприятие станет площадкой для обмена мнениями между властью, бизнесом и профессиональным сообществом и поможет понять, как новые подходы к строительству формируют комфортную городскую среду в регионе.

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