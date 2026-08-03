В Самаре в аварии пострадали женщина и 10-летний ребенок

В городе столкнулись две машины Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 2 августа водитель LADA Granta не уступил дорогу и врезался в Mazda CX7. ДТП произошло в 15:15 в Куйбышевском районе города. Пассажиры отечественного автомобиля, 40-летняя женщина и 10-летний мальчик, госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«40-летний мужчина управлял LADA Granta и двигался по улице Осетинской. При повороте налево возле дома № 2 он допустил столкновение с автомашиной Mazda CX7, которая ехала во встречном направлении», – рассказали в ведомстве.

За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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