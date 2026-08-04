Матч "Динамо" Мх - "Крылья Советов" состоится на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Во вторник, 4 августа 2026 года, самарские «Крылья Советов» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч в рамках 1 тура группой стадии Пути РПЛ Кубка России пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Рассказываем, где и когда смотреть трансляцию матча.

Последний раз «Крылья» встречались с «Динамо» Мх в Кубке России в 2024 году. Тогда в первом туре самарцы проиграли со счетом 1:0, а в пятом вырвали ничью – 3:3. В матчах РПЛ чаще всего побеждала махачкалинская команда. Однако в последней встрече, которая состоялась 8 марта 2026 года, сильнее оказались «КС» – 2:0.

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх – «Крылья Советов» можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало встречи – в 18:30 по московскому времени (19:30 по самарскому).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал