В Самарской области прошла первая магнитная буря августа

Буря продлилась недолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самарской области ощутили на себе первую магнитную бурю августа. Событие началось 2 августа, выброс плазмы пришел к Земле около 18:30. Индексы доросли до уровня средней бури спустя несколько часов. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Событие происходит по прогнозируемому сценарию. Текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (средним)», — говорится в сообщении.

Буря продлилась недолго и примерно в 23:00 магнитосфера начала успокаиваться. Утром 3 августа геомагнитная обстановка в регионе была возбужденной, но ближе к обеду снова стала спокойной. Метеозависимым жителям советуют больше отдыхать и пить воду.

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