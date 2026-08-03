Самарскому элеватору собираются присвоить новый статус

Проведен визуальный осмотр объекта, изучены архивные материалы Фото: Елена ШИШКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завершилась государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Новый элеватор». Сотрудники ведомства оценили его состояние и обосновали целесообразность включения в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Об этом сообщает ГИООКН.

«Проведен визуальный осмотр объекта, выполнена фотофиксация, изучены архивные материалы. Определено современное состояние и степень сохранности здания», — говорится в документах.

Элеватор построили в 1980 году по проекту института, а автором проекта стал главный архитектор В.Д. Смирнов. Из-за ограниченной площади участка выбрали концепцию вертикального элеватора с самотечной загрузкой зерна. Это позволило отказаться от горизонтальных транспортеров. На данный момент объект находится в неудовлетворительном состоянии.

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