25-летнюю девушку спасли на пожаре в Тольятти 2 августа

Сейчас причины возгорания неизвестны. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В воскресенье, 2 августа, в Автозаводском районе Тольятти днем произошел серьезный пожар. На Приморском бульваре горела квартира на девятом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в одной из комнат горят домашние вещи и мебель, — рассказали в пресс-службе.

Комната сильно сгорела. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В квартире была заблокирована 25-летняя девушка, она не могла сама покинуть помещение. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и спасли пострадавшую. Отмечается, что помощь врачей ей не понадобилась.

Всего из подъезда было эвакуировано четыре человека. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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