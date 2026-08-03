В Самаре создали тесты для выявления возбудителей внутрибольничных инфекций

В Самаре разработали новую тест-систему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарском государственном медуниверситете Минздрава разработали тест-системы «Хоспитал Тест». Он помогает проводить ускоренной диагностики ключевых возбудителей внутрибольничных инфекций, сообщают в пресс-службе университета.

Набор реагентов дает возможность оперативно обнаруживать патогены, вызывающие серьёзные заболевания у пациентов в медицинских учреждениях. После проведения испытаний было получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие, — говорится в заявлении.

Научно-образовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ и компания «ТестГен» совместно разработали тест-систему. Набор реагентов «Хоспитал Тест» предназначен для in vitro выявления основных патогенов, вызывающих внутрибольничные инфекции. Диагностика проводится с помощью мультиплексной ПЦР, включающей гибридизационно-флуоресцентную детекцию.

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