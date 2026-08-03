Вдова бывшего депутата самарской губдумы банкротится

В реестр требований кредиторов уже поступили заявления от нескольких банков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд города Москвы признал банкротом вдову бывшего депутата самарской губдумы Александра Роккеля. В отношении Лидии Роккель введена процедура реализации имущества. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел в июле 2025 года.

«Финансовый управляющий проведет оценку имущества должницы. Затем начнутся торги», — сообщается в материалах дела.

В реестр требований кредиторов уже поступили заявления от нескольких банков. Один требует 574 985 рублей по соглашению о кредитовании, а второй заявил о задолженности в размере 278 555 рублей. Коллекторское агентство требует 475 701 рубль, а также заявление подала ФНС в лице МИФНС России по Самарской области. Сумма налоговой задолженности составила 11 530 рублей.

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