В Самарской области семьи с детьми с фенилкетонурией получат выплаты

Деньги будут перечислять с января по декабрь 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, могут оформить ежемесячный выплаты в размере 5 000 рублей. Она положена родителям, приемным родителям, опекунам, попечителям и усыновителям детей до 18 лет. Об этом сообщает минсоцдемографии региона.

«Выплата предоставляется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Деньги будут перечислять с января по декабрь 2026 года», — рассказали в ведомстве.

Право на выплату имеют жители региона, воспитывающие ребенка с диагнозом «Фенилкетонурия». Ребенок также должен иметь гражданство России и проживать на территории Самарской области. Для оформления понадобятся заявление, документы, удостоверяющие личность, сведения о проживании и подтверждение диагноза из медицинской организации. Также нужны реквизиты счета в банке.

Подать заявление можно в управлении соцзащиты или на сайте министерства в разделе «Социальный Портал». Выплата назначается с месяца подачи заявления, а деньги перечислят в течение 15 рабочих дней после принятия решения о назначении.

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