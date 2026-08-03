Туристы из Самарской области предпочитают ездить в Турцию, Абхазию и Египет

Самарцы посетили несколько десятков стран с начала лета 2026 / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

С начала лета туристы из Самарской области посетили более 140 стран. В топ-10 самых популярных направлений вошли Турция, Абхазия, Египет, Грузия, Китай, Вьетнам, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Армения. Об этом свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

По данным оператора, у путешественников также растет интерес к экзотическим маршрутам. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии: Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. А вот на Карибы, в частности, на Кубу и Доминикану, туристы стали ездить реже.

«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, могут воспользоваться сетями пятого поколения. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Как отмечает оператор, 5G-роуминг уже есть в Турции, Китае, Грузии, Египте, Вьетнаме, Таиланде, ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах, Филиппинах, Маврикии, Тайване Мальте, Индонезии и Исландии.

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