Выступление в Кубке России тольяттинцы начнут с домашнего матча против "Ростова" / Фото: ФК "Акрон"

Во вторник, 4 августа 2026 года, тольяттинский «Акрон» примет «Ростов». Матч пройдет в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Рассказываем, где и когда смотреть трансляцию матча.

Тольяттинцы начали игровой сезон не очень удачно. В двух турах РПЛ они проиграли «Зениту» и «Рубину», пропустив семь мячей и не заработав ни одного очка. У «Ростова» ситуация выглядит лучше – в матче первого тура они проиграли, но во втором победили «Родину», забив четыре гола. «Акрон» и «Ростов» уже встречались в рамках РПЛ, поровну поделив победы и поражения.

Прямую трансляцию матча «Акрон» – «Ростов» 4 августа 2026 года покажет телеканал «Матч Премьер». Встреча начнется в 16:15 по московскому времени (17:15 по самарскому).

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