Более 11 тыс. семей Поволжья решили свои проблемы с кредитами в 2026 году

Жители Поволжья при поддержке банка смогли урегулировать свои задолженности по кредитам на сумму свыше 7,2 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам двух кварталов 2026 года порядка 11200 семей Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Самарской и Саратовской областей смогли урегулировать свои задолженности по кредитам на сумму свыше 7,2 млрд рублей. Количество заявителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 13% (9880 семей), и на 18% в финансовом выражении (6,1 млрд руб.), сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, наибольшей популярностью среди всех инструментов урегулирования задолженностей в этом году пользовалась реструктуризация. В 2026 году решение выбрали почти 7,5 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,1 млрд рублей. При этом жители использовали и другие банковские решения – комплексное урегулирование и мировое соглашение. Также им были доступны ипотечные и кредитные продукты.

В банке отмечают, что урегулирование возможно и на стадии банкротства. Во втором квартале такими инструментами по всей стране воспользовались порядка полутора тысяч клиентов.

«В моменты, когда финансовая нагрузка становится тяжелее, людям нужен действенный инструмент – доступный, прозрачный и без лишних формальностей. Сегодня большое число наших клиентов в Поволжье, оказавшихся в сложной ситуации, уже подают заявку через онлайн-банк: это быстрее и проще, чем посещать офис», – прокомментировал зампред Поволжского банка Сбера Денис Белозерцев.

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