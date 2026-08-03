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НовостиОбщество3 августа 2026 12:45

Более 11 тыс. семей Поволжья решили свои проблемы с кредитами в 2026 году

Для этого чаще всего жители семи регионов пользовались реструктуризацией, кредитными и ипотечными каникулами
Илона МАЙСКАЯ
Жители Поволжья при поддержке банка смогли урегулировать свои задолженности по кредитам на сумму свыше 7,2 млрд рублей

Жители Поволжья при поддержке банка смогли урегулировать свои задолженности по кредитам на сумму свыше 7,2 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам двух кварталов 2026 года порядка 11200 семей Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Самарской и Саратовской областей смогли урегулировать свои задолженности по кредитам на сумму свыше 7,2 млрд рублей. Количество заявителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 13% (9880 семей), и на 18% в финансовом выражении (6,1 млрд руб.), сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, наибольшей популярностью среди всех инструментов урегулирования задолженностей в этом году пользовалась реструктуризация. В 2026 году решение выбрали почти 7,5 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,1 млрд рублей. При этом жители использовали и другие банковские решения – комплексное урегулирование и мировое соглашение. Также им были доступны ипотечные и кредитные продукты.

В банке отмечают, что урегулирование возможно и на стадии банкротства. Во втором квартале такими инструментами по всей стране воспользовались порядка полутора тысяч клиентов.

«В моменты, когда финансовая нагрузка становится тяжелее, людям нужен действенный инструмент – доступный, прозрачный и без лишних формальностей. Сегодня большое число наших клиентов в Поволжье, оказавшихся в сложной ситуации, уже подают заявку через онлайн-банк: это быстрее и проще, чем посещать офис», – прокомментировал зампред Поволжского банка Сбера Денис Белозерцев.

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