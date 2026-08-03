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НовостиПроисшествия3 августа 2026 12:51

Мошенники придумали новую схему обмана самарских пенсионеров

В Самаре аферисты угрожают пенсионерам обнулением стажа
Алена ПРОВКИНА
Мошенники обманывают пенсионеров

Мошенники обманывают пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители продолжают сталкиваться с мошенниками. Все больше аферистов стараются обмануть пожилых горожан, угрожая обнулением стажа.

Мошенники представляются работниками социальных и пенсионных фондов. В качестве своих «жертв» они выбирают пожилых граждан. Во время разговора собеседники пытаются убедить самарцев о возможном обнулении стажа и взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». В результате незнакомцы получают личные данные испуганных граждан.

Напомним, сотрудники любых ведомств и структур не будут просить личные данные во время телефонного разговора. Настойчивость и попытка ввести в заблуждение часто выдают преступников. В случае передачи личных данных лучше обратиться в правоохранительные органы и банки.

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