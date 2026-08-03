Жителя Самарской области осудили за продажу охотничьего ружья

При смягчении наказания учтены данные о личности мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор местному жителю, который осенью 2025 года без разрешения федерального органа продал охотничье гладкоствольное ружье своему знакомому за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«При смягчении наказания учтены данные о личности мужчины: раньше он не был судим, на учетах не состоял, является пенсионером по старости, работает, характеризуется положительно, признал вину и способствовал расследованию», – рассказали в пресс-службе.

Мужчине ограничили свободу на шесть месяцев. Теперь ему нельзя выезжать за пределы Чапаевска, изменять место жительства без согласия госоргана, один раз в месяц он должен являться для регистрации. Деньги конфисковали и обратили в собственность государства, ружье изъяли.

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