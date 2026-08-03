В Самарской области оптимизируют работу гостиничного ресторана

Благодаря бережливым методикам в тольяттинском отеле сократят время обслуживания клиентов. Фото предоставлено Региональным центром компетенций

В Самарской области к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединился первый гостиничный комплекс. В тольяттинском отеле при участии специалистов Регионального центра компетенций на кухонном блоке ресторана планируют усовершенствовать операции и ускорить обслуживание постояльцев.

После апробации решений в общепите успешный опыт распространят на остальные службы отеля, повысив уровень сервиса.

«Быть первыми в регионе – это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере важно все: и скорость подачи блюд, и слаженность работы кухни, и улыбка официанта. Из этого складывается впечатление гостя о Тольятти и Самарской области», – отметил директор гостиницы Антон Иванов.

Применение бережливых методик в индустрии гостеприимства доказывает свою высокую эффективность: в среднем выработка на одного сотрудника увеличивается в полтора раза, а время обслуживания клиентов сокращается на треть.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии.

«Губернатор Вячеслав Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, – сказал руководитель ведомства. – Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте «Производительность труда» – практический шаг в этом направлении».

Теперь федеральный проект по повышению производительности труда объединяет предприятия самых разных сфер: заводы, сельхозпредприятия, транспортные компании и гостиничный бизнес. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о проекте – на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.