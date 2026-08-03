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НовостиОбщество3 августа 2026 13:26

В Самаре прошел семинар по ресоциализации ветеранов СВО

В Самаре обсудили инструменты для ресоциализации ветеранов и бойцов СВО
Алена ПРОВКИНА
Новую программу обсудили во время семинара. Фото: предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Новую программу обсудили во время семинара. Фото: предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В Самаре в университете «МИР» прошел семинар, на котором обсудили инструменты ресоциализации ветеранов СВО. Об этом сообщило министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Во время встречи прошла встреча экспертов. После пленарной сессии участники ознакомились с механизмами адаптации и поддержками ветеранов Специальной военной операции. На семинаре приняли решение запустить пилотную программу поддержки, а также сформировать институт равных консультантов и профориентации ветеранов.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, заместители глав муниципалитетов, руководители социально значимых некоммерческих организаций и сами ветераны боевых действий.

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