Кинотеатр находится у Ладьи. Фото: Самарская набережная

В Самаре опубликовали расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин» на набережной с 3 по 9 августа. Об этом сообщили в официальном сообществе Самарской набережной.

3 и 4 августа фильмы и мультики показывать не будут, так как это технические дни. В среду, 5 августа, можно будет посмотреть «Огни большого города» (17.30 – 19.00), «Навсикая из Долины ветров» (19.10 – 21.10), «Влюблен по собственному желанию» (21.20-22.45).

В четверг, 6 августа, покажут «Коськина мать» (17.00 -18.00), «Тот самый Мюнхгаузен» (18.10 – 20.25), «Малышка на миллион» (20.35 – 22.50). В пятницу, 7 августа, запланированы к показу «Чиполлино» (18.00- 18.40), «Огонь» (18.50-21.00), «Спеши любить» (21.10-22.50).

В субботу, 8 августа, зрители увидят на экране три серии «Возвращения блудного попугая» (16.30 – 17.00), «Мама» (17.10 – 18.40), «Артур и минипуты» (18.50 – 20.30), «Чебурашка» (20.40 -22.35). А в воскресенье, 9 августа, можно увидеть мультфильмы «Теремок», «Кошкин дом», «Матч-реванш» (17.30-18.30), «Высота» (18.40-20.15), «На острие» (20.25-22.20).

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