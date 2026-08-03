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НовостиОбщество3 августа 2026 13:47

В Самаре изменят правила перевозки багажа в такси с 1 сентября

В Самарской области начнут действовать новые правила перевозки багажа
Алена ПРОВКИНА
Новые правила начнут действовать осенью

Новые правила начнут действовать осенью

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области и по РФ вводят новые правила перевозки багажа в общественном транспорте. Минтранс страны обновил данные, изменения планируют ввести с 1 сентября 2026 года.

Таксопаркам теперь разрешено самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения, согласно изменениям. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Документ также подчёркивает, что лица, пользующиеся инвалидными колясками, могут бесплатно провозить их в транспорте.

Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных: собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы — в контейнере с глухим дном. Также в приказе описаны ситуации, когда транспортировка оружия возможна без чехлов.

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