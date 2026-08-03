В Самарской области стартовал чемпионат среди команд ГИМС МЧС России

Старт мероприятию дал губернатор Самарской области. Фото: Иван Макеев / пресс-служба правительства Самарской области

В Тольятти впервые проходит XIX Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Мероприятие призвано повысить профессиональное мастерство инспекторов и пропагандировать безопасное поведение на воде.

Старт чемпионата дали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский.

«Самарская область испокон веков – регион, где вода имеет особое значение. Очень гордимся тем, что самые красивые природные ландшафты, которые были созданы природой, позволяют всем нашим жителям и всей страны приезжать сюда на место силы для отдыха», — отметил губернатор.

В течение пяти дней участники чемпионата продемонстрируют свои теоретические знания, понимание законов, навыки оказания первой помощи, а также умение управлять судами, маневрировать на мотолодках и гидроциклах. Инспекторы ГИМС также покажут своё мастерство как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. В завершение мероприятия инспекторам ГИМС региона вручили сертификаты и ключи от катеров и аэролодок для патрулирования водных пространств Волги и других рек Самарской области.

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