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НовостиОбщество3 августа 2026 14:13

В Самаре выставили на торги участок в Куйбышевском районе

В Самаре вновь выставили на продажу участок на ул. Утевской
Алена ПРОВКИНА
Стоимость контракта не изменилась

Стоимость контракта не изменилась

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вновь ищут покупателя для огромного участка на улице Утевской. Банк «Дом.рф» сообщил о повторных торгах по поиску инвестора, который проведет комплексное развитие указанной территории в Куйбышевском районе.

«Площадь участка – 12 гектар. Ранее он уже был выставлен на торги. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок», — указано в сообщении.

На данном участке планируется возведение жилого комплекса, включающего здания средней этажности. Земельная площадь находится рядом с военной частью и новым жилым районом. Торги по продаже участка состоятся 16 октября текущего года. Стартовая цена контракта — 9,1 миллиона рублей.

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