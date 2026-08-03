В Самаре выставили на торги участок в Куйбышевском районе

Стоимость контракта не изменилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вновь ищут покупателя для огромного участка на улице Утевской. Банк «Дом.рф» сообщил о повторных торгах по поиску инвестора, который проведет комплексное развитие указанной территории в Куйбышевском районе.

«Площадь участка – 12 гектар. Ранее он уже был выставлен на торги. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок», — указано в сообщении.

На данном участке планируется возведение жилого комплекса, включающего здания средней этажности. Земельная площадь находится рядом с военной частью и новым жилым районом. Торги по продаже участка состоятся 16 октября текущего года. Стартовая цена контракта — 9,1 миллиона рублей.

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