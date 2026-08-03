Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 14:22

В Самарской области обсудили ресоциализацию ветеранов СВО

В Самаре прошел семинар по ресоциализации ветеранов специальной военной операции
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Мероприятие состоялось в Самаре. Фото: предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Мероприятие состоялось в Самаре. Фото: предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В Самаре состоялся семинар, на котором обсудили системную ресоциализацию ветеранов СВО. Координатором мероприятия выступило министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Мероприятие направлено на презентацию и реализацию механизмов по адаптации и поддержке участников специальной военной операции и их членов семей. Ключевым событием семинара стал запуск пилотной комплексной программы.

«Наша цель — предоставить каждому участнику реальные возможности для возвращения к полноценной жизни. Это может быть открытие собственного дела, трудоустройство в государственные органы или профессиональное переобучение», — заявила заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.

В рамках экспертного блока выступили Юлия Борисова, руководитель Центра переподготовки ветеранов СВО Университета «Синергия», Борис Архандеев, координатор программ адаптации и психологической поддержки, а также Станислав Алещенко, заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». В ходе семинара участники прошли трехчасовой тренинг по подготовке консультантов, посетили занятие в секции по развитию предпринимательства, а затем получили сертификаты на онлайн-обучение бизнесу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал