В Самарской области обсудили ресоциализацию ветеранов СВО

Мероприятие состоялось в Самаре. Фото: предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В Самаре состоялся семинар, на котором обсудили системную ресоциализацию ветеранов СВО. Координатором мероприятия выступило министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Мероприятие направлено на презентацию и реализацию механизмов по адаптации и поддержке участников специальной военной операции и их членов семей. Ключевым событием семинара стал запуск пилотной комплексной программы.

«Наша цель — предоставить каждому участнику реальные возможности для возвращения к полноценной жизни. Это может быть открытие собственного дела, трудоустройство в государственные органы или профессиональное переобучение», — заявила заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.

В рамках экспертного блока выступили Юлия Борисова, руководитель Центра переподготовки ветеранов СВО Университета «Синергия», Борис Архандеев, координатор программ адаптации и психологической поддержки, а также Станислав Алещенко, заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества». В ходе семинара участники прошли трехчасовой тренинг по подготовке консультантов, посетили занятие в секции по развитию предпринимательства, а затем получили сертификаты на онлайн-обучение бизнесу.

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