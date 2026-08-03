На Самарскую область надвигаются гроза и град 3 августа

Погода изменится в ближайший час Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местных жителей предупредили о резком изменении погоды. В регион нагрянет шторм вечером в понедельник, 3 августа, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«В ближайший час в регионе ожидаются гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, такая погода сохранится до конца дня», — предупредили местных жителей.

Гражданам рекомендуют быть осторожнее на улице. Не стоит парковать автомобиль под деревьями и шаткими конструкциями. Лучше не прятаться от непогоды под крышами зданий или рекламными щитами. Владельцам частных домов следует проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.

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