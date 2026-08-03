В Самаре пройдет прием с уполномоченным по правам человека в регионе

На встрече обсудят вопросы образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местных жителей пригласили на прием у Уполномоченного по правам человека в регионе 12 августа. На встрече обсудят вопросы реализации прав граждан на дошкольное, общее и среднее профессиональное образование, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прием состоится в областной столице, по адресу: улица Маяковского, 20. Записаться на встречу и обозначить свой вопрос можно по номеру телефона: 8 (846) 337-39-03», - указали в сообщении.

Проблемные вопросы разберут совместно с представителями региональных ведомств, министерств и департаментов образования администрации Самары и Тольятти.

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