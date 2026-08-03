Самарские бизнесмены стали получать фейковые сообщения

Предпринимателям пришли странные письма для оплаты услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области и по всей стране предприниматели стали получать странные сообщения от имени Роспотребнадзора. Мошенники создали фейковую почту с целью получения личных данных.

Согласно официально опубликованной информации, письма приходят на почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Неизвестные под видом ведомства сообщают о проведении внеплановой проверки и прикрепляют QR-код для перехода на страницу. Переходя на указанный сайт, предприниматель должен оплатить услугу.

Однако Роспотребнадзор отметил, что информация не соответствует действительности. Напомним, перед переходом по подозрительным ссылкам необходимо изучить информацию.

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