Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 15:57

Самарские бизнесмены стали получать фейковые сообщения

В Самаре мошенники стали отправлять сообщения от имени Роспотребнадзора
Алена ПРОВКИНА
Предпринимателям пришли странные письма для оплаты услуг

Предпринимателям пришли странные письма для оплаты услуг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области и по всей стране предприниматели стали получать странные сообщения от имени Роспотребнадзора. Мошенники создали фейковую почту с целью получения личных данных.

Согласно официально опубликованной информации, письма приходят на почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Неизвестные под видом ведомства сообщают о проведении внеплановой проверки и прикрепляют QR-код для перехода на страницу. Переходя на указанный сайт, предприниматель должен оплатить услугу.

Однако Роспотребнадзор отметил, что информация не соответствует действительности. Напомним, перед переходом по подозрительным ссылкам необходимо изучить информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал