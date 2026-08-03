В Самаре будут судить бывшего бухгалтера лицея

Главбуха лицея будут судить в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре бывшего бухгалтера лицея обвиняют в мошенничестве. Женщина, работая в учебном заведении, присвоила почти полмиллиона рублей, об этом сообщают в региональной прокуратуре.

«В период с мая 2025 года по февраль 2026 года подозреваемая занимала должность главного бухгалтера лицея. Женщину предупредили о неизрасходованном остатке денежных средств. За время своей работы сотрудница похитила более 470 тысяч рублей», — указали в сообщении.

Обвиняемая признала вину в полном объеме и возместила причиненный преступлением ущерб на стадии предварительного следствия. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

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