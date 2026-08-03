В Самарской области отремонтировали подъезд к селу Лопатино

Работы по капремонту завершили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завершили капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» - Лопатино. Работы в Волжском районе провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Протяженность объекта составила 2,5 км. Дорога помогает связать село с областным центром и магистралями А-300 и Р-229. В поселке проживает около трех тысяч человек, по дороге проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта», - указали в сообщении.

Работы по капитальному ремонту стартовали в марте текущего года. Подрядчики укрепили основание трассы методом холодной регенерации, уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. На протяжении всей трассы установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

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