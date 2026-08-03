Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 17:02

В Самарской области отремонтировали подъезд к селу Лопатино

В Волжском районе Самарской области отремонтировали дорогу
Алена ПРОВКИНА
Работы по капремонту завершили

Работы по капремонту завершили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области завершили капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» - Лопатино. Работы в Волжском районе провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Протяженность объекта составила 2,5 км. Дорога помогает связать село с областным центром и магистралями А-300 и Р-229. В поселке проживает около трех тысяч человек, по дороге проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта», - указали в сообщении.

Работы по капитальному ремонту стартовали в марте текущего года. Подрядчики укрепили основание трассы методом холодной регенерации, уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины. На протяжении всей трассы установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал