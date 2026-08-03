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НовостиОбщество3 августа 2026 17:17

Самарцев предупредили о снижении производительности телефона в жару

Жители Самары могут столкнуться с перегревом смартфона в жару
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали, как уберечь смартфон

Самарцам рассказали, как уберечь смартфон

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области наблюдается аномально жаркое лето. Все больше местных жителей сообщает об ухудшении своего состояния в жару. Представители Роскачества рассказали, как угроза резкого потепления может повлиять на гаджеты.

В руководствах по эксплуатации большинства устройств производители указывают допустимый температурный диапазон их работы. Для смартфонов особенно опасны прямые солнечные лучи, которые могут привести к «выгоранию» пикселей, если оставить устройство в автомобиле или на пляже. Кроме того, высокая температура может вызвать перегрев процессора и других компонентов.

Электроприборы могут выйти из строя быстрее из-за перегрева. Из-за жары батареи внутри устройств могут вздуться, а в некоторых случаях даже взорваться.

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