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НовостиПроисшествия3 августа 2026 17:39

В Самаре оставили в силе приговор экс-финдиректору аэропорта

В Самаре осудили бывшего финансового директора «Курумоча»
Алена ПРОВКИНА
Приговор оставили без изменений

Приговор оставили без изменений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области бывший финансовый директор международного аэропорта «Курумоч» останется в заключении. Областной суд не стал менять приговор осужденной, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший финдиректор, работавшая в аэропорту в течение четырех лет, воспользовалась своим служебным положением и оплатила товары и услуги со счетов аэропорта. Ущерб превысил 10 миллионов рублей. По данному факту завели уголовное дело, женщину обвинили в мошенничестве.

Бывшую сотрудницу приговорили к 3,5 годам лишения свободы и обязали компенсировать украденные средства. Сторона защиты пыталась подать апелляционную жалобу. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, приговор оставлен без изменений.

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