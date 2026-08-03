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НовостиОбщество3 августа 2026 17:52

В Самарской области начнут работать роботы-доставщики

Самарская область попала в список субъектов с экспериментальным правовым режимом
Алена ПРОВКИНА
Роверы смогут появиться на улицах Самары. Фото: Вячеслав Федорищев

Роверы смогут появиться на улицах Самары. Фото: Вячеслав Федорищев

В Самарской области планируют реализовать пилотный проект. Правительство РФ запускает экспериментальный правовой режим, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.

«Самарская область стала одним из регионов, где начнут работать роботы-доставщики. Губерния вошла в число 35 субъектов для реализации проекта. Эксперимент будет длится три года», - сообщил глава региона.

Небольшой робот-курьер, высотой до 60 см, будет передвигаться по тротуарам, велодорожкам и жилым зонам со скоростью пешехода. Устройство будет работать бесшумно и не загрязнит воздух. За три года самарцы смогут оценить технологию для своего города.

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