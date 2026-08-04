В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности утром 4 августа

Угроза подлета БПЛА миновала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ночью во вторник, 4 августа, местные жители получили сообщения об объявлении беспилотной опасности. Угроза миновала спустя почти пять часов, информацией поделились в ГУ МЧС России по Самарской области.

«Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области с 07:30», - указано в сообщении ведомства.

Напомним, во время действия объявления местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности: не стоит выходить на улицу, дома лучше найти безопасное пространство и не подходить к окнам. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в зданиях, на парковке, подземных переходах.

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