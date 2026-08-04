В Самаре мошенники пугают пенсионеров обнулением стажа

Мошенники угрожают пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мошенники стали использовать новый способ обмана. Аферисты угрожают пенсионерам обнулением трудового стажа, горожане жалуются на происходящее в социальных сетях.

Незнакомцы звонят пожилым гражданам и представляются сотрудниками социального фонда, после предупреждают собеседников о сбоях в работе и возможном обнулении трудового стажа. Манипулируя доверчивыми гражданами, мошенники угрожают потерей пенсии и других выплат. Самарцам рекомендуют обновить данные, после чего аферисты получают личную информацию.

Напомним, сотрудники профильных министерств и ведомств не будут просить личные и паспортные данные по телефону. В случае звонка и потери доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» необходимо обратиться в правоохранительные органы и банки.

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